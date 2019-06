Ian Alexander: 'Lavorare su The Last of Us 2 mi ha cambiato la vita'

The Last of Us 2 è senza dubbio uno dei giochi più attesi di questa generazione, sia perché trattandosi di Naughty Dog, la fiducia dei videogiocatori è praticamente incondizionata, sia per il modo in cui viene descritto da chi ci ha lavorato, dagli sviluppatori agli attori.

Ed è proprio uno degli attori protagonisti del gioco, Ian Alexander, ad aver parlato recentemente della propria esperienza di lavoro in The Last of Us 2, dove interpreterà Lev, riservando al titolo e alla software house nient'altro che elogi.

Su Twitter infatti, un fan gli ha chiesto di descrivere com'è stato lavorare al videogame, e l'attore, dopo aver definito The Last of Us 2 "il miglior videogioco di sempre", ha parlato di un'esperienza esilarante, ispiratrice e che gli ha cambiato la vita.

Le sue dichiarazioni non fanno che innalzare l'hype in vista della release, che in molti vedono come probabile nel 2020. Con la data d'uscita di Death Stranding fissata per l'8 Novembre 2019, non avrebbe senso far uscire due giochi di questo calibro a distanza troppo ravvicinata, per cui è probabile che se ne riparlerà l'anno prossimo.

Ci sono però molti rumor secondo cui a breve sarà annunciato un PlayStation State of Play con The Last of Us 2 tra i protagonisti, per cui tenete le orecchie ben dritte e restate sintonizzati sulle nostre pagine per saperne di più.