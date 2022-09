Ib in arrivo su Nintendo Switch: un'avventura inquietante, tra arte e realtà

Accanto ai due travolgenti trailer dedicati a Bayonetta 3, il Nintendo Direct presenta al pubblico una seconda avventura che conduce i giocatori alla scoperta di una realtà sovrannaturale.

Intrigante Indie presentato al Nintendo Direct, Ib ha per protagonista una ragazzina appassionata di arte. Mentre ammira i dipinti di una rinomata galleria, la giovane viene tuttavia risucchiata all'interno di uno dei quadri. Ad attenderla dall'altro lato della cornice, troverà una dimensione tutt'altro che rassicurante, popolata di inquietanti presenze e apparentemente impossibile da abbandonare.

Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, Ib approderà in esclusiva su Nintendo Switch. Edito dal publisher Playism, il titolo horror sarà reso disponibile nel corso della primavera del prossimo anno. In attesa dei primi mesi del 2023, cosa ve ne pare di questa avventura in pixel art? Per raggiungere i titoli di coda, la protagonista - che dà il nome al gioco - dovrà risolvere puzzle ed enigmi, mentre le sue decisioni finiranno per condurre ad uno dei sette possibili finali.