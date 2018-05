Ibrahimovic gioca Fornite su Twitch e chiede (ironicamente) donazioni

A quanto pare Fortnite ha un fan davvero speciale: Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese in forza al LA Galaxy è apparso per la prima volta su Twitch e si è mostrato ai propri fan mentre giocava il titolo di Epic Games, sottoponendo la community a una richiesta ironica.

Il campione ex Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan e Barcellona ha infatti chiesto alla community di effettuare delle donazioni in denaro nei suoi confronti, un invito ovviamente ironico e votato a fidelizzare i propri follower.

Ibrahimovic non ha ancora aperto un suo canale Twitch personale, ma ha deciso di esordire sulla piattaforma giocando Fortnite insieme a KekGs, un popolare streamer piuttosto noto alla community. L'occasione, però, potrebbe essere interessante per permettere al calciatore svedese di aprire un'ulteriore finestra per comunicare in diretta con i suoi fan.

Non è la prima volta che una star del calcio si avvicina allo streaming di videogiochi su Twitch: proprio Fortnite, un fenomeno in costante crescita sin dal suo esordio, ha già "lanciato" diverse celebrità provenienti dal mondo del pallone e non solo, ad esempio i rapper Drake e Travis Scott o Dele Alli, centrocampista inglese di origini nigeriane che milita nella compagine britannica del Tottenham Hotspur.

Non solo, Dele Alli ha già effettuato numerosi stream dedicati a Fortnite insieme ad alcuni compagni di squadra, mentre Drake e Scott hanno giocato spesso con pro player del calibro di Tyler "Ninja" Blevins.

Voi seguireste Zlatan Ibrahimovic come streamer, in caso dovesse comparire nuovamente sulla piattaforma?