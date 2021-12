Icarus: illuminazione più realistica che mai con il supporto a NVIDIA GeForce Game Ready

Attraverso un comunicato NVIDIA conferma che l'ultimo driver NVIDIA GeForce Game Ready avrà ottimizzazioni per giochi come Icarus, il survival a tinte sci-fi in sviluppo presso gli studi di RocketWerkz: tutti i possessori di GeForce RTX avranno il pieno supporto ad NVIDIA DLSS ed al ray tracing per una resa visiva portata al massimo splendore.

La tecnologia DLSS aumenta il frame-rate di Icarus senza però sacrificare nessun dettaglio grafico, garantendo così una qualità dell'immagine non solo eccezionale, ma anche simile alla risoluzione nativa. Il titolo dai creatori di DayZ è anche il primo a sfruttare a pieno le funzioni di scorrimento infinito dei volumi di NVIDIA RTX Global Illumination: in questo modo le ambientazioni del gioco godono di grandi migliorie in termini di illuminazione e ray tracing, con luci ed ombre che si adattano inoltre alle trasformazioni degli scenari per mano dei giocatori in maniera estremamente realistica e credibile.

Il nuovo driver, inoltre, garantisce il supporto a sei nuovi monitor di gioco compatibili con G-SYNC, trattasi di:

ASUS XG27UQR

Dell G2722HS

Dell G3223D

Dell G2422HS

LG 32PG750

MSI G273

Infine, il driver Game Ready aggiunge ulteriori funzionalità in giochi quali ad esempio Chorus, nuovo gioco d'azione e avventura sci-fi di Deep Silver in arrivo il prossimo 3 dicembre con tutte le migliorie di NVIDIA DLSS, oltre ad impostazioni ottimali GeForce Experience per giochi quali Halo Infinite, Farming Simulator 22, Inscryption, Crab Game e Ruined King: A League of Legends Story.