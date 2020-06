Icarus è il nuovo survival free to play degli autori di DayZ

Nel corso del PC Gaming Show di questa sera è stato finalmente svelato il nuovo progetto del creatore di DayZ: Icarus. Il titolo in questione non è altro che un survival game in terza persona con una forte componente coop.

Nel gioco impersoneremo un gruppo di astronauti appena atterrati su un pianeta pieno zeppo di risorse e popolato da creature ostili. Cercando di non restare senza ossigeno tra un combattimento e una fase esplorativa, dovremo cercare di creare un avamposto e raccogliere abbastanza materiali da poter costruire tutto l'occorrente per esplorare in lungo e in largo la superficie del pianeta. Il titolo potrà essere giocato da soli o in compagnia di amici grazie al supporto di partite cooperative online.

Icarus non ha ancora una data d'uscita definitiva, ma sappiamo con certezza che è attualmente previsto esclusivamente su PC, dove arriverà tramite Steam, e che verrà pubblicato come free to play, quindi potrà essere scaricato e giocato in maniera completamente gratuita. Non è chiaro quale sia la strategia di monetizzazione da parte del team di sviluppo, ma è probabile che si punti alla vendita di oggetti cosmetici.

Vi ricordiamo che è già online la pagina ufficiale Steam del gioco, mediante la quale lo si può aggiungere alla propria lista dei desideri.