Icarus: il survival degli autori di DayZ si mostra in un nuovo trailer con data d'uscita

Tra i numerosi filmati mostrati nel corso del PC Gaming Show troviamo anche Icarus, il survival game in lavorazione presso il team composto da ex sviluppatori di DayZ.

Il trailer mostrato alla conferenza dell'E3 2021 mette in evidenza vari aspetti di questo titolo survival focalizzato interamente sull'aspetto PvE e che può essere giocato in single player o in coop online. Nel corso del filmato possiamo vedere come sia possibile costruire strutture complesse che però possono essere spazzate via da un incendio, oltre alla presenza di svariati biomi che spingono i giocatori ad indossare abiti più o meno pesanti e ad affrontare creature diverse.

Al termine del filmato apprendiamo anche che il gioco non sarà un free to play come annunciato qualche mese fa e che per giocare bisognerà acquistare la versione standard o deluxe su Steam, l'unica piattaforma sulla quale Icarus arriverà il prossimo 11 agosto 2021.

Chiunque sia interessato al titolo può già aggiungerlo alla lista dei desideri sulla pagina ufficiale Steam, la quale permette di effettuare anche il preorder ad un prezzo scontato di 22,49 euro (il costo all'uscita sarà di 24,99 euro).

Avete già dato un'occhiata al trailer live action di Icarus?