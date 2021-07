Icarus: il nuovo survival sci-fi del creatore di DayZ è stato rinviato

Nonostante la data di uscita di Icarus fosse stata confermata in occasione del PC Gaming Show dell'E3 2021, alla fine il nuovo titolo di Dean Hall, creatore di DayZ, non riuscirà ad arrivare come previsto per l'11 agosto 2021.

Il nuovo survival a tinte sci-fi sviluppato dallo studio neozelandese RocketWerkz è adesso previsto per novembre 2021, e per il momento non è stata comunicata una data ancora più precisa riguardo il debutto del free to play atteso su PC via Steam. Gli sviluppatori hanno spiegato in un aggiornamento sulla pagina Steam del gioco la ragione dietro al posticipo: "Abbiamo deciso di rimandare il lancio di Icarus a novembre per assicurarci che il gioco sia al massimo della forma per i nostri giocatori", è la motivazione ufficiale fornita da RocketWerkz. Non tutti i mali vengono per nuocere, però, dato che il team annuncia una serie di Beta Weekends a partire dal 28-29 agosto per arrivare poi all'ultimo fine settimana fissato per il 6 e 7 novembre 2021, a un passo dall'uscita del gioco completo.

Ciascun Beta Weekend metterà a disposizione nuove feature del gioco, consentendo agli sviluppatori di ricevere più feedback su ogni caratteristica di Icarus e perfezionarla in vista del suo debutto a fine anno. In attesa quindi di poter mettere le mani sulla prima parte della Beta, potete visionare l'intrigante trailer in live action di Icarus.