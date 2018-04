Ice T anticipa l'arrivo di novità su Gears of War: film o Gears 2 Definitive Edition?

Sembrano esserci novità in arrivo su Gears of War: è quanto riferito dal rapper e attore Ice T che invita i giocatori a restare in ascolto per un annuncio a tema Gears previsto per la settimana appena iniziata.

Difficile saperne di più ma secondo Variety l'annuncio in questione non sarà legato a un gioco bensì al film di Gears of War prodotto da Universal Pictures e sceneggiato da Shane Salerno, già al lavoro su Avatar.

Non è escluso però che l'annuncio possa riguardare anche la tanto rumoreggiata Gears of War 2 Definitive Edition, riedizione del titolo omonimo uscito nel 2008 su Xbox 360. Un video del gioco è trapelato sul web la scorsa settimana, dando quindi adito a speculazioni in merito, inoltre anche il precedente Gears of War Ultimate Edition venne annunciato in questo esatto periodo dell'anno, a metà aprile.

Difficile invece pensare ad annunci su Gears of War 5, il quarto episodio è uscito nel 2016 ed è ancora supportato da The Coalition, Microsoft dovrebbe prima pubblicare Halo 6 e poi dare nuovamente spazio a Gears probabilmente nel 2020 o 2021.