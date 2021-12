ICO compie 20 anni, riscopriamolo con un video concept datato 1998

Il 6 dicembre 2001 Sony Interactive Entertainment lanciava ICO per PlayStation 2 in Giappone, sono passati vent'anni da quel giorno e genDESIGN (il team fondato da Fumito Ueda) ha voluto ricordare il momento con un video celebrativo pubblicato proprio in occasione del ventesimo anniversario.

Il filmato che potete visualizzare su YouTube, fa sapere il papà di ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, risale a 1998 ed è stato creato per presentare il concept del gioco al publisher ed al team di sviluppo. Si tratta di un video molto grezzo, oltretutto pubblicato senza alcun tipo di editing, e che non rende pienamente giustizia a quello che sarebbe poi diventato ICO, in ogni caso mette in mostra alcune delle idee sperimentate da Ueda che avrebbero poi trovato spazio nel gioco finale.

La lavorazione di ICO è andata avanti per due anni sull'originale PlayStation fino a quando il team si è scontrato con limitazioni tecniche e strutturali legate alle potenzialità dell'hardware, da qui la decisione di far uscire il gioco su PlayStation 2.

Lancia negli USA a settembre e in Giappone a dicembre 2001 (in Europa arriverà solamente l'anno successivo), ICO è stato accolto positivamente da pubblico e critica ma le vendite non hanno brillato, fermandosi a circa 700.000 copie in tutto il mondo.

La serie è poi proseguita con Shadow of the Colossus per PS2 e The Last Guardian per PS4, protagonista quest'ultimo di uno sviluppo decisamente travagliato che ha visto il gioco risorgere dalle proprie ceneri solamente pochi anni fa a nove anni di distanza dal primo annuncio.