ICO: il leggendario titolo di Fumito Ueda compie 20 anni dal debutto su PS2

Fumito Ueda è uno degli autori videoludici più apprezzati dell'intera industria videoludica. Dopo aver lavorato come animatore per Enemy Zero, Il director nipponico fece il suo esordio da protagonista con ICO, leggendario titolo che oggi compie 20 anni dal debutto su PlayStation 2.

ICO rimane ad oggi uno dei titoli più introspettivi e peculiari mai apparsi sulle piattaforme PlayStation, e nonostante siano passati così tanti anni dal lancio, numerosi sono i giocatori che rimangono incredibilmente affezionati all'opera di Ueda. Il titolo ci mette nei panni del giovane Ico, un ragazzo che viene confinato tra le mura di un antico castello a causa delle sue corna bianche viste come presagio di sventura. Qui incontrerà un'altra ragazza sola ed emarginata, Yorda, che brilla di una luce propria e con cui intraprenderà la fuga dal castello. Durante il viaggio, il giocatore sarà chiamato a risolvere enigmi ambientali e a spostarsi tra varie piattaforme.

Nel corso degli anni successivi al suo debutto, ICO è ha ricevuto i più svariati elogi da parte di illustri creativi dell'industria videoludica e non solo. In particolare, Peter Molyneux ha ammesso di invidiare la genialità che sta alla base del gioco. Ricordiamo che ICO è stato ripubblicato in versione rimasterizzata nel 2011 su PlayStation 3. Fumito Ueda ha in seguito realizzato i sequel spirituali Shadow of the Colossus e The Last Guardian.