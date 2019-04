L'iconica sigla di Game of Thrones ricreata col pianoforte di Overwatch

Dopo otto lunghi anni, l'Inverno è finalmente giunto: l'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, uno dei fenomeni televisivi più grandi che si siano visti negli ultimi anni, ha ufficialmente avuto inizio con la prima puntata disponibile da oggi, lunedì 15 aprile.

Per celebrare l'attesissimo ritorno della serie targata HBO, un giocatore ha ricreato la celeberrima sigla d'apertura dello show (composta da Ramin Djawadi) utilizzando il pianoforte situato nella mappa di Parigi di Overwatch. Mostrando un'abilità (ed una pazienza) non certo indifferente, il fan Rodrigo Lelles ha colpito con la pistola di Sombra i tasti dello strumento, ed ha successivamente incasellato una dietro l'altra le note della austera melodia tramite la magia del montaggio. Non avrà i toni epici della composizione originale, ma risulta comunque ragguardevole ciò che l'utente è riuscito a realizzare: potete constatare il risultato finale tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Rimanendo in tema Game of Thrones, vi segnaliamo che Sony ha lanciato un'iniziativa promozionale offrendo ai propri clienti degli avatar e un tema dinamico basati sullo show. Purtroppo, risulta al momento necessario possedere un profilo statunitense per riscattare questi bonus, ma non è escluso che la compagnia espanda la promozione anche ai possessori europei di PlayStation 4.