Ics o croce: sapete come si chiama davvero il tasto del controller PlayStation?

I tasti del controller PlayStation (DualShock o DualSense che sia) sono ormai iconici ed entrati di diritto nella cultura popolare: tutti conoscono i pulsanti cerchio, quadrato triangolo e... ics, o croce? Qual è la giusta denominazione di questo tasto?

Un dubbio che molti hanno ma che Sony ha chiarito nel 2019 con un messaggio su X (all'epoca, Twitter) che recita: "Triangolo, Cerchio, Croce e Quadrato. Se la Croce fosse X (e non lo è), allora come chiamereste il tasto Cerchio?".Nessun dubbio quindi sul fatto che il tasto in questione si chiami Croce e non X (ics)... tutti d'accordo?

Ma sapete qual è il significato dei tasti del controller PlayStation? Anche in questo caso la risposta è semplice, Cerchio e Croce vengono utilizzati per confermare o cancellare determinate azioni dove Croce viene usato per confermare e Cerchio per annullare, il tasto Triangolo vuole simboleggiare il pericolo e la richiesta di attenzione per una determinata azione mentre Quadrato rappresenta un foglio di carta e per questo veniva utilizzato per aprire i menu o l'inventario.



Nel corso degli anni il controller Sony si è evoluto passando per il DualShock e arrivando al DualSense, quello che non è mai cambiato tuttavia è il posizionamento dei tasti, rimasto invariato dal lontano 1994.