ID@Xbox del 10 agosto: seguite l'evento sul canale Twitch di Everyeye dalle 18

La redazione di Everyeye seguirà in diretta su Twitch l'ID@Xbox Showcase, l'evento pianificato da Microsoft per il 10 agosto: nonostante il team Xbox abbia già provato a stemperare le attese dei fan, nel corso dello spettacolo in streaming sono comunque previste diverse sorprese, specie per gli iscritti a Game Pass.

La divisione di Microsoft incaricata di supportare attivamente il lavoro delle software house indipendenti con il programma ID@Xbox ha infatti preannunciato l'arrivo di numerosi annunci, con un occhio di riguardo per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Come spiegato dalla casa di Redmond, nel corso dello show scopriremo maggiori dettagli su The Artful Escape, Library of Ruina, Aragami 2, OlliOlli World, RPG Time e tanti altri progetti indie. L'ID@Xbox Showcase del 10 agosto sarà perciò una finestra aperta sul futuro, un'occasione unica per scoprire alcuni dei titoli più originali che vedranno la luce su PC, console Xbox e oltre da qui ai prossimi mesi.

Appuntamento alle ore 18:00 di martedì 10 agosto, quindi, per assistere insieme a noi all'evento ID@Xbox. Qualora non l'aveste ancora fatto, vi invitiamo a effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye. Con la sottoscrizione al nostro canale, potete interagire con la redazione e con gli altri spettatori in chat: l'attivazione della campanella, inoltre, vi consente di ricevere le notifiche per gli eventi più importanti (videoludici e non) della nostra programmazione in streaming.