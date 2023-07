ID@Xbox Demo Fest: da Lies of P a Wrestlequest, 5 demo da provare

Oggi è stato ufficialmente dato il via all’ID@Xbox Demo Fest, il nuovo evento dedicato alle demo gratis che possono essere scaricate sulle console della famiglia Xbox. Se siete indecisi su quali titoli provare, eccone alcuni che meriterebbero la vostra attenzione.

Lies of P

Lies of P è senza ombra di dubbio una delle sorprese dell’estate. Sebbene fosse già da tempo nei radar degli appassionati di soulslike, questa rivisitazione della storia di Pinocchio è entrata subito nella lista dei titoli da giocare lo scorso giugno, quando la demo a tempo è apparsa per la prima volta sui principali store digitali. Fortemente ispirato a Bloodborne, il progetto firmato Neowiz Studio è uno dei pochissimi prodotti che si rifanno alle opere di FromSoftware e che riescono a riprodurne in maniera fedele il combat system. Grazie alla demo disponibile su Xbox Series X|S è possibile provare tutto il primo capitolo dell’avventura, così da farsi trovare preparati quando a settembre arriverà la versione finale su PC, console e Game Pass.

Sea of Stars

Chi ama i classici non dovrebbe lasciarsi sfuggire la demo gratis di Sea of Stars, un RPG con combattimenti a turni ed una deliziosa pixel art che si ispira ai pezzi grossi del genere senza però rinunciare a qualche piccola aggiunta. Grazie a questa versione di prova del nuovo progetto degli autori di The Messenger, è possibile testare sia il combat system, che prevede una peculiare meccanica che consente di aumentare il danno premendo con il giusto tempismo alcuni tasti, e la componente esplorativa, la quale prevede la possibilità di muoversi per il mondo di gioco in svariati modi e senza alcun caricamento.

Sker Ritual

Un’altra demo che potrebbe stuzzicare i possessori di Xbox è quella di Sker Ritual, uno sparatutto in prima persona che non nasconde in nessun modo la sua principale fonte d’ispirazione: la modalità Zombies di Call of Duty. La versione di prova dell’FPS è giocabile esclusivamente in single player e consente di muoversi all’interno di una delle mappe che saranno disponibili al lancio. Nel corso del match dovremo eliminare folli contadini per accumulare una valuta fondamentale per acquistare potenziamenti (c’è persino una sorta di Pack-a-Punch che fa evolvere le armi), accedere a nuove aree ed ottenere nuove bocche da fuoco per tenere testa ai boss in arrivo con le ondate avanzate.

Wrestlequest

Nell’elenco dei giochi da provare durante l’ID@Xbox Game Fest non potevamo non inserire anche Wrestlequest, un altro omaggio ai classici JRPG con quel tocco in più dovuto alla presenza di wrestler. Il gioco alterna momenti basati sull’esplorazione dell’overworld in stile Final Fantasy a combattimenti a turni che si svolgono all’interno di un ring. Per chi se lo stesse chiedendo, il gioco non vanta le licenze ufficiali della WWE, ma storpiando i nomi gli sviluppatori sono riusciti ad inserire tutte le leggende del passato come i Road Warrior, "Macho Man" Randy Savage, Sgt Slaughter, Ultimate Warrior e tantissimi altri.

The Wandering Village

In chiusura non potevamo ignorare gli amanti dei titoli strategici consigliando loro di dare un’opportunità a The Wandering Village. Già disponibile su Steam in Early Access, si tratta di un city builder unico nel suo genere, dal momento che l'obiettivo principale consiste nel creare un insediamento sul dorso di un'enorme creatura, la quale vaga senza meta in un mondo post-apocalittico e popolato da piante velenose che impediscono ai sopravvissuti di scendere. A rendere speciale il gioco è il fatto che tra gli obiettivi del giocatore non vi sia solo la sopravvivenza dei superstiti, ma anche della creatura, che dovrà essere liberata da parassiti, spore e altri elementi che potrebbero metterne in pericolo la salute.