ID@Xbox Demo Fest è partito! Ecco l'elenco delle 40 demo gratis da provare

Neanche il tempo di festeggiare gli undici milioni di partecipanti allo Steam Next Fest di giugno ed è già il momento di mettere in download tante nuove demo gratis.

Demo gratis su Xbox Store

Alchemist: The Potion Monger

Alisa Developer's Cut

Astrea

Bang on Balls: Chronicles

Black Skylands

Bunny Battle Nemesis

Cell Scientists: Beyond

Cross Tails

Dark Deception

Daymare: 1994 Sandcastle

Demonschool

Deserted

Dreamers

Dynacat

Frank and Drake

Ghost Trick: Phantom Detective

Knights of Braveland

Lies of P

Lunark

Marble It Up! Ultra

Metaball

Metal Mind

Oaken

Pixel Cafe

Pocket Bravery

Punch Club 2: Fast Forward

Raging Bytes

Rain World

Sea of Stars

Slave Zero X

Space Boat

Spirit Hunters: Infinite Horde

Spirit of the Island

STONKS-9800 Stock Market Simulator

The First Descendant

The Night of the Rabbit

The Wandering Village

Trinity Fusion

Worldless

WrestleQuest

A partire da quest'oggi - lunedì 11 luglio 2023 - prende infatti ufficialmente il via la nuova edizione dell'. Per l'occasione, i possessori dipossono procedere con il download di ben, dedicate a videogiochi in arrivo su console verdecrociate nel corso dei prossimi mesi. In particolare, prosegue il test del souls-like Lies of P, mentre trovano spazio anche diversi Indie attesi al day one su Xbox Game Pass , dall'attesissimo Sea of Stars all'originale The Wandering Village.Di seguito, trovate l'elenco completo delle demo gratuite disponibili suin occasione dell'ID@Xbox Demo Fest.

I festeggiamenti per l'ID@Xbox Demo Fest proseguiranno sino al prossimo lunedì 17 luglio. Sino ad allora, i possessori di Xbox One e Xbox Series X|S potranno liberamente testare le produzioni qui elencate.