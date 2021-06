ID@Xbox, evento E3 2021 con Demo gratis: c'è anche Tunic!

Prosegue lo show di apertura dell'E3 2021, con il Summer Game Fest Kickoff Live che vede alla conduzione il sempre attivissimo giornalista canadese Geoff Keighley.

Tra un reveal trailer e l'altro, il conduttore per eccellenza dei palchi videoludici annuncia un'interessante iniziativa a marchio Microsoft, che vedrà protagonisti moltissimi titoli parte del programma ID@Xbox. A partire dal prossimo martedì 15 giugno, i giocatori attivi su console verdecrociate avranno infatti l'opportunità di testare in maniera completamente gratuita le Demo di moltissimi giochi, con il programma che affiancherà la Summer Game Fest 2021.

Tra i giochi parte dell'iniziativa, troviamo anche Tunic, la tenera avventura indie che vede protagonista una piccola volpe. Dalle atmosfere e dinamiche ispirate a The Legend of Zelda, il titolo si presenterà ai giocatori in una veste inedita. Dopo avervi raccontato alcuni aspetti della produzione nel nostro recente provato di Tunic, la piccola volpe sarà protagonista di una nuova Demo su console Xbox, che includerà anche materiale inedito.