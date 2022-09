ID@Xbox Fall Showcase: l'evento con giochi indie e sorprese per Xbox Game Pass ha una data

Alla presentazione della nuova dashboard 2023 di Xbox Series X/S e One, Microsoft accompagna l'annuncio dell'ID@Xbox Fall Showcase, un evento digitale con tanti video approfondimenti sui giochi indie in arrivo su PC, console Xbox (ma non solo) e Game Pass.

Organizzato in collaborazione con Twitch Gaming, il Fall Showcase ci permetterà di sbirciare tra le pieghe dei tantissimi videogiochi indipendenti che aderiscono a ID@Xbox, il programma lanciato da Microsoft per supportare attivamente il lavoro delle software house minori e dei singoli sviluppatori della "scena underground".

L'evento in streaming, della durata di 90 minuti circa, verrà preceduto da un pre-show che mostrerà delle scene di gameplay tratte dall'avventura multiplayer Eville e da altri videogiochi indie. Lo spettacolo principale avrà inizio alle ore 19:00 italiane di mercoledì 14 settembre e farà da sfondo a tanti approfondimenti, con interventi degli sviluppatori e video gameplay di titoli come You Suck at Parking, Metal Hellsinger e Ghostbusters Spirits Unleashed.

Come avvenuto nelle passate edizioni dello show, nel corso del prossimo evento potrebbero esserci degli annunci a sorpresa riguardanti i giochi indie destinati ad approdare su Xbox e PC Game Pass nei prossimi mesi. Dal 15 settembre seguiremo anche il Tokyo Game Show, l'attesa kermesse videoludica giapponese che vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche di Microsoft e del team Xbox; per un ulteriore approfondimento, eccovi date e orari delle conferenze del Tokyo Game Show.