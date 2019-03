ID@Xbox Game Pass: annunciati tre nuovi indie per il servizio di Microsoft

Nel corso del primo showcase di ID@Xbox Game Pass, nuovo format con cui Microsoft cercherà d'ora in avanti di dare più spazio ai titoli indie sulle sue piattaforme gaming, sono stati annunciate tre nuovi giochi che si preparano a sbarcare nel servizio all-you-can-play della comapagnia statunitense.

I tre nuovi giochi indie che vanno ad immergersi nel folto catalogo di Xbox Game Pass, troviamo Killer Queen Black, un nuovo multiplayer arcade giocabile fino ad 8 giocatori; Outer Wilds, titolo open-world esplorativo di Annapurna Interactive e Mobius che vi metterà alla prova con delle sfide a tempo; e Blazing Chrome, un run-and-gun arcade incentrato tutto sull'azione. Killer Queen Black e Outer Wilds arriveranno nel servizio nel corso del 2019, mentre non abbiamo ancora una finestra di lancio per Blazing Chrome.

Microsoft ha inoltre confermato che i titoli del programma ID@Xbox saranno giocabili presso le apposite postazioni installate al PAX East di Boston che inizierà giovedì 28 marzo. I fortunati partecipanti potranno provare alla fiera Void Bastards, Operencia: The Stolen Sun, Supermarket Shriek, The Good Life, e Afterparty, tutti giochi che arriveranno sul Game Pass in concomitanza con la loro pubblicazione mondiale.

