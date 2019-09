ID@Xbox Game Pass, nuovi giochi indie saranno annunciati oggi pomeriggio

Oggi pomeriggio alle 18:00 Microsoft trasmetterà una breve presentazione ID@Xbox Game Pass, appuntamento dedicato ai giochi indipendenti in arrivo su Xbox One e PC e presto disponibili sul servizio in abbonamento della casa di Redmond.

Lo showcase Fall 2019 ID@Xbox Game Pass sarà trasmesso alle 18:00 (ora italiana) di giovedì 26 settembre, purtroppo Major Nelson non ha ancora annunciato la lineup ma possiamo aspettarci produzioni da parte di publisher indie come Devolver Digital, Team17 e Daedalic, quasi certa inoltre la presenza di Afterparty, già mostrato anche durante l'Inside Xbox del 25 settembre.

Durante lo stesso evento annunciati quattro nuovi giochi PC per Xbox Game Pass tra cui Saints Row IV Re-Elected, Bad North, DiRT Rally 2.0 e Cities Skylines, che vanno così ad aggiungersi tra le fila del Game Pass per Windows 10. Non ci resta che attendere pochissime ore per saperne di più sui giochi indie in arrivo questo autunno su Xbox Game Pass, la presentazione si concentrerà infatti sui titoli disponibili entro la fine dell'anno.