ID@Xbox Game Pass, seconda puntata in onda giovedì 27 giugno

Microsoft ha annunciato la seconda puntata dello show ID@Xbox Game Pass dedicata ai giochi indipendenti, in programma giovedì 27 giugno alle 18:00, ora italiana, in onda su YouTube, miXer e su Xbox One.

ID@Xbox Game Pass è una trasmissione incentrata sui giochi indipendenti in arrivo su Xbox Game Pass, tra i protagonisti della nuova puntata troviamo Star Renegades, Unto the End e Dead Static Drive, oltre a Blair Witch e Spiritfarer. Microsoft promette anche "nuovi annunci" sempre legati al mondo dei titoli indie, al momento però nulla è trapelato per quanto riguarda i reveal.

La prima puntata di ID@Xbox Game Pass ha riscosso un discreto successo, vedremo se questo secondo episodio sarà in grado di accontentare in egual misura i giocatori. Appuntamento alle 18.00 di giovedì 27 giugno per una nuova infornata di titoli indie per Xbox One e PC Windows.