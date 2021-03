ID@Xbox ha generato 2 miliardi di dollari per gli sviluppatori indie dal 2013

A conclusione della nuova edizione dell'ID@Xbox Showcase tenuto da Microsoft quest'oggi, ecco giungere notizie molto confortanti per quanto riguarda la bontà e la sempre crescente importanza che l'evento dedicato alla scena videoludica indipendente sta acquisendo nel corso degli anni.

Stando alle dichiarazioni di Chris Charla durante lo streaming odierno, il programma di ID@Xbox ha generato un totale di 2 miliardi di dollari in royalties che Microsoft ha versato in favore degli sviluppatori indie sin dal 2013, anno in cui è stato ufficialmente inaugurato l'evento. Sembra che il successo dell'iniziativa stia crescendo in modo esponenziale negli ultimi anni, considerando che la quota di 1 milione di dollari di ricavi è stata raggiunta nel 2018, quindi a 5 anni di distanza dal lancio.

ID@Xbox è nato per portare sulle piattaforme Microsoft un numero sempre maggiore di giochi sviluppati dalle case indipendenti, e sembra proprio che il programma abbia imboccato il giusto sentiero in questo senso: ad oggi, infatti, il colosso di Redmond è riuscito ad accogliere più di 2.000 giochi su PC Windows e console Xbox.

Durante l'edizione di quest'anno, Microsoft ha presentato oltre 25 giochi al pubblico con nuovi trailer, materiale inedito e annunci. Tra i titoli di maggiore spicco mostrati in occasione dell'evento abbiamo sicuramente STALKER 2, Rust Console Edition, Chivalry 2, The Ascent e molti altri ancora. Qual è il titolo che vi ha maggiormente colpito tra quelli mostrati durante lo showcase?