ID@Xbox Indie Showcase: non ci sarà alcun video gameplay di STALKER 2

A dispetto di quanto dichiarato all'interno del blog di Xbox Wire, non ci sarà alcun video gameplay di S.T.A.L.K.E.R 2 nel corso dell'ID@Xbox Indie Showcase programmato da Microsoft in data 26 marzo.

Come precisato all'interno del messaggio pubblicato sull'account Twitter ufficiale del gioco, STALKER 2 sarà sì preente all'evento organizzato dal colosso di Redmond, ma non è previsto un vero e proprio video gameplay del gioco. Ciò che gli sviluppatori di GSC Game World hanno in serbo per l'evento è un filmato dietro le quinte insieme alla dimostrazione di "materiale in-game" tratto dal sequel di STALKER Shadow of Cernobyl.

L'errore è stato velocemente corretto anche da Microsoft, ma la notizia che avremmo assistito ad un video gameplay del gioco si è sparsa in giro per il web in un tempo estremamente rapido, rendendo così necessario l'intevento diretto del team di sviluppo. Come scuse per il disguido, GSC Game World ha però pubblicato anticipatamente una serie di nuovi artwork che vi abbiamo riproposto in calce alla notizia, e che ci consentono di tornare a respire l'atmosfera desolata e rarefatta delle ambientazioni che visiteremo in-game. Di certo non riuscirà a compensare del tutto la delusione per la notizia, ma si tratta lo stesso di un gesto apprezzabile da parte degli autori dello shooter a tinte horror, che peraltro hanno promesso "notizie più grandi ed importanti" nel corso dei prossimi mesi.

Nell'attesa dunque di scoprire nuovi dettagli il 26 marzo, ricordiamo che il titolo è atteso entro il 2021 in esclusiva per piattaforme Microsoft, su PC Windows 10 e Xbox Series X|S. Per tutti gli approfondimenti del caso vi rimandiamo alla nostra Anteprima di STALKER 2.