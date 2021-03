ID@Xbox Indie Showcase: svelato l'evento con più di 25 giochi, da STALKER 2 a The Ascent

Dopo aver confermato l'ingresso su Xbox Game Pass di Outriders e Octopath Traveler, Microsoft si riaffaccia sui social per annunciare l'ID@Xbox Indies Showcase, un evento digitale che mostrerà ben 25 videogiochi in arrivo su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il prossimo, importante appuntamento mediatico organizzato dal Team Xbox si focalizzerà sui progetti sviluppati dalle software indipendenti e ai publisher terzi che rientrano nel programma ID@Xbox, come DrinkBox, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers e altri.

Nel corso della presentazione verranno mostrati oltre 25 videogiochi con trailer e filmati di gameplay per titoli come STALKER 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One e molti altri. I rappresentanti del Team Xbox sottolineano inoltre come, nel corso dell'evento, assisteremo all'annuncio di una nuova infornata di giochi indie in arrivo su piattaforme Xbox e nel catalogo di titoli da fruire "gratis" su Xbox Game Pass per PC e console.

Lo spettacolo avrà luogo a partire dalle ore 17:00 italiane di venerdì 26 marzo e potrà essere seguito in streaming sul canale principale di Twitch Gaming o dal canale ufficiale di Xbox su Twitch. Fateci sapere con un commento quali titoli vorreste ammirare nel corso di questo evento: nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recente video anteprima di STALKER 2 e delle ultime immagini iperrealistiche di The Ascent.