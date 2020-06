ID@Xbox: l'iniziativa è un successo, 400 milioni di dollari spesi in soli due anni

Sembra proprio che l'iniziativa ID@Xbox, messa su da Microsoft per dare sostegno ai team di sviluppo indipendenti e permettergli di pubblicare i loro giochi su Xbox sin dal lancio, sia stata un successo.

A confermarlo sono le recenti dichiarazioni di Agostino Simonetta, responsabile di ID@Xbox in territorio europeo, nel corso di una diretta andata in onda sul canale YouTube di GamesIndustry. Stando alle parole di Simonetta, gli utenti hanno speso in totale 1,4 miliardi di dollari nei titoli ID@Xbox, i quali hanno fatto il proprio debutto nel lontano agosto del 2013. A rendere ancor più incredibile il progetto è il fatto che 400 milioni di dollari sono stati spesi solo negli ultimi due anni, sintomo che c'è sempre maggiore attenzione su giochi di questo tipo. Al momento sembra che siano ben 3.400 i team coinvolti in ID@Xbox e sparsi per 64 diversi paesi: secondo quanto dichiarato dal colosso di Redmond, ad eccezione dell'Antartide ogni continente ha visto almeno un team indipendente pubblicare un gioco tramite l'iniziativa Microsoft. Attualmente sono circa 1.300 i giochi che sono stati pubblicati grazie a ID@Xbox negli ultimi 7 anni ed è probabile che tale cifra sia destinata a crescere in futuro.

Vi ricordiamo che solo qualche giorno fa è stato inaugurato l'ID@Xbox Game Fest con offerte e sconti sui giochi Xbox One.