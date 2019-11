ID@Xbox, il nuovo trailer mostra i prossimi giochi indipendenti in arrivo

Con un trailer, Microsoft ha annunciato una serie di giochi indipendenti in arrivo su Xbox One e PC come parte della lineup ID@Xbox, il programma della casa di Redmond dedicato alle produzioni indie, ormai attivo con successo da qualche anno.

Tra i titoli in arrivo troviamo Carrion, Streets of Rage 4, Haven, LevelHead, My Friend Pedro di Devolver Digital e CrisTales, solamente per citarne alcuni, di seguito la lista completa con tutti i giochi visibili nel trailer.

ID@Xbox X019

Tracks The Train Set Game (Whoop Group)

Streets of Rage 4 (Dotemu)

SkateBIRD (Glass Bottom Games)

Carrion (Devolver Digital)

PHOGS! (Coatsink)

Supraland (Supra Games)

Scourge Bringer (Dear Villagers)

Touhou Luna Nights (Ladybug)

CrisTales (Dreams Uncorporated)

Haven (The Game Bakers)

She Dreams Elsewhere (Studio Zevere)

LevelHead (ButterScotch Shenanigans)

My Friend Pedro (Deadtoast Entertainment)

It Lurks Below (Graybeard Games)

Forager (Humble Bundle)

Cyber Shadow (Mechanical Head)

The Red Lantern (Timerline Studio)

Edge of Eternity (Dear Villagers)

Le date di uscita non sono state rese note, toccherà quindi ai singoli publisher annunciare le date di lancio di questi titoli, che in ogni caso saranno disponibili sin dal day one su Xbox Game Pass, come evidenziato chiaramente nel filmato.