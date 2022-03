ID@Xbox, il programma è un successo: i team indie hanno guadagnato $2,5 miliardi

Durante la recente Game Developers Conference, oltre ad aver ribadito la centralità del Game Pass nell'ecosistema Xbox e confermato l'impegno per supportare il mercato retail, Microsoft ha anche decantato le lodi di ID@Xbox, programma che da 9 anni supporta gli sviluppatori indipendenti nell'auto-pubblicazione dei propri giochi.

Chris Charla, General manager of Content Curation and Programs presso Xbox, ha spiegato che in quasi un decennio il programma ha agevolato la pubblicazione di oltre 3.000 giochi indie, attirando l'interesse di ben 4.600 team di sviluppo provenienti da 94 diversi paesi. Negli ultimi due anni, in particolare, sono stati ben 1.000 i creatori ad aver aderito al programma.

Degni di nota anche i ricavi: Charla ha svelato che fin dalla sua istituzione ID@Xbox ha pagato ben 2,5 miliardi di dollari in royalties agli sviluppatori indipendenti (quasi la metà sono stati elargiti negli ultimi tre anni). Parliamo di un ricavo medio di 833 mila dollari per ogni gioco, se consideriamo che fino ad oggi ne sono stati pubblicati 3.000.

I ragazzi di ID@Xbox non intendono tuttavia sedersi sugli allori, ed attualmente stanno lavorando per facilitare la scoperta dei nuovi giochi. "I team di Microsoft stanno lavorando ogni giorno per risolvere i problemi affinché i giocatori possano trovare i giochi che amano e gli sviluppatori trovare il pubblico che cercano", scrive il General Manager. Sforzi che si sono già concretizzati durante l'ultimo ID@Xbox Showcase, che ha ospitato in diretta mondiale l'annuncio di giochi come WrestleQuest.