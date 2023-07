ID@Xbox Showcase: tutti gli annunci dell'evento Microsoft dedicato agli indie

Si è appena concluso l'ID@Xbox Showcase, l'evento trasmesso in streaming che Microsoft ha dedicato a tutte quelle produzioni di team indipendenti che presto approderanno sulle console della famiglia Xbox.

Ad aprire le danze è stato il trailer d'annuncio di Monolith Requiem of the Ancients, un action RPG in sviluppo presso Versus Evil e C2 Game Studio che arriverà sia su Xbox One che su Xbox Series X|S nel corso del 2024. Abbiamo poi visto un brevissimo gameplay trailer di Hellboy Web of Wyrd, il nuovo action in terza persona con protagonista il demone rosso e con uno stile grafico che ricorda i fumetti. Subito dopo è arrivata la conferma dell'uscita di Everspace 2 su console di ultima generazione, senza contare l'arrivo su Xbox Game Pass sin dal lancio, fissato ad agosto 2023. Non poteva poi mancare il nuovo filmato di Sea of Stars, l'RPG con combattimenti a turni che proprio in questi giorni può essere provato sulle console Xbox grazie ad una demo gratis e che arriverà al day one su Game Pass.

Dopo una breve parentesi dedicata al video di Solace State, è giunto il momento di un altro dei tanti prodotti indie che si possono provare in occasione dell'ID@Xbox Demo Fest, ovvero Worldless. Si tratta di un 2D adventure platformer dallo stile grafico davvero particolare in cui la protagonista deve affrontare pericolosi nemici e boss. Anche Mythforce è tornato a farsi vedere per annunciare a tutti che la versione console del roguelike ispirato ai cartoni animati degli anni '80 sarà disponibile a partire dal prossimo 12 settembre 2023. Gli sviluppatori di The Jackbox Party hanno poi confermato che i mini-giochi Time Jynx e Hypnotorious verranno aggiunti con il Pack 10 nel corso del prossimo autunno 2023.

A questo punto è stato mostrato Roman Sands RE:Build, una psichedelica avventura in prima persona in cui il giocatore deve completare una serie di obiettivi per soddisfare i capricci dei ricchi abitanti di un resort. Tra i titoli già noti al pubblico che sono tornati a mostrarsi sul palco dell'evento troviamo anche Scarlet Deer Inn, il platform 2D story driven che si basa sul folklore slavo. Non è mancato nemmeno uno shadow drop, visto che Rain World: Downpour è arrivato oggi su console (PlayStation, Xbox e Switch) ma non su Xbox Game Pass.

Dopo un altro trailer del prossimo aggiornamento di Vampire Survivors che introdurrà la coop e il trailer di lancio di Axiom Verge 2, disponibile da oggi su console, è stato mostrato il terrificante trailer di Stray Souls, un titolo horror che sfrutta l'Unreal Engine 5 e la tecnologia MetaHuman. Molto particolare è stato poi il trailer di Birth, avventura grafica già disponibile su PC e in arrivo il 28 luglio anche su Xbox, in cui l'obiettivo è creare un essere umano che possa far compagnia al solitario protagonista. A ricordarci che approderà anche nel catalogo di Xbox Game Pass è stato il nuovo trailer di The Texas Chain Saw Massacre, in uscita il prossimo agosto.

Molto più rilassante è stato il filmato dedicato al colorato Dreamers, un'avventura con stile grafico low poly in cui dobbiamo accompagnare i tre protagonisti nel loro viaggio con tanto di possibilità di giocare in coop a schermo condiviso. Subito dopo è stato mostrato Challengers Games, una specie di MOBA in terza persona in stile anime di cui non si sa molto se non che arriverà su Xbox Series X|S. A confermare le ultime voci di corridoio è poi arrivata la conferma dell'arrivo di Stumble Guys anche su Xbox, evento che va ad ampliare il ventaglio di piattaforme sulle quali è disponibile il free to play ispirato a Fall Guys.

Molto interessante è anche l'ultimo annuncio dell'evento, ovvero il trailer d'annuncio di The Making of Karateka, una riproposizione del vecchio videogame di Jordan Mechner (noto ai più per aver creato Prince of Persia) che arriverà sulle principali piattaforme entro la fine dell'anno.