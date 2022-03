ID@Xbox Showcase: lo seguiamo in diretta su Twitch oggi dalle ore 19:00

Il nuovo appuntamento targato Microsoft è previsto per mercoledì 16 marzo dalle ore 19.00 italiane e come sempre la nostra redazione seguirà in live con voi l’evento sul canale Twitch di Everyeye.

Lo showcase ID@Xbox, organizzato in collaborazione con Twitch Gaming, si focalizzerà su alcune delle più promettenti produzioni del mondo indie in arrivo sulle piattaforme Microsoft.

Si parla di nuovi trailer, update da alcune software house del panorama indipendente e anche di qualche novità sul primo gioco della nuova etichetta targata Iam8bit. Naturalmente, come ci ricorda Xbox Wire, rivedremo in azioni alcuni titoli già annunciati come Tunic, Trek to Yomi e There Is No Light. Quindi l’appuntamento sul canale Twitch di Everyeye è fissato per mercoledì 16 marzo dalle ore 19.00.

