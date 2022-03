ID@Xbox Showcase: torna l'evento con Tunic e tanti giochi indie, ecco la data

Dalle colonne di Xbox Wire, i rappresentanti di Microsoft annunciano un nuovo ID@Xbox Indie Showcase, un evento digitale organizzato in collaborazione con Twitch Gaming che farà da sfondo a tanti video approfondimenti sui titoli indipendenti in arrivo su PC e console Xbox (e oltre) da qui ai prossimi mesi.

Come avvenuto negli anni scorsi, anche stavolta la parentesi comunicativa che la casa di Redmond aprirà su Twitch andrà ad affacciarsi sugli universi digitali più originali e divertenti che stanno prendendo forma presso le software house e i publisher indie.

L'evento digitale, nella fattispecie, coinvolgerà editori e sviluppatori come Finji, Whitethorn e iam8bit: spazio quindi a un nuovo gameplay di Tunic, l'avventura ispirata a Zelda, e a tanti altri progetti 'undreground' che usciranno a breve su PC e console. La vetrina mediatica proporrà anche degli aggiornamenti con video su titoli come Shredders e Roblox. Presumibilmente, lo spettacolo approntato da Microsoft svelerà anche delle sorprese per gli abbonati a Xbox Game Pass, con alcuni dei titoli mostrati che, in teoria, dovrebbero essere destinati ad approdare 'gratis' nel catalogo degli iscritti al servizio.

Cosa bolle in pentola dalle parti di Redmond, quindi? Per scoprirlo, non ci resta che attendere fino all'inizio dell'ID@Xbox Showcase, previsto per mercoledì 16 marzo dalle ore 19:00 italiane. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra intervista ad Andrew Shouldice su Tunic e i segreti della volpe tra Zelda e i Souls.