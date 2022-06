ID@Xbox Summer Game Fest, uno sguardo al futuro: ben 30 demo in arrivo

Tramite il proprio sito ufficiale, Xbox annuncia ufficialmente che le demo di ben 30 diversi giochi stanno per arrivare nell'ambito dell'iniziativa ID@Xbox Summer Game Fest, e riguarderanno titoli in arrivo nel prossimo futuro su Xbox Series X/S e su Xbox One.

Le versioni dimostrative di ogni titolo coinvolto nell'evento saranno disponibili a partire dal 21 giugno 2022, e si potranno giocare nell'arco di tutta la settimana fino al 27 giugno compreso. Microsoft fa sapere che le demo saranno disponibili solo in quest'arco di tempo per poi essere definitivamente rimosse una volta terminato l'evento, ma non è da escludere che almeno qualcuna di esse venga ripubblicata in futuro attraverso il tradizionale canale Demo disponibile sullo store Xbox.

In aggiunta, Microsoft invita i giocatori a dare i propri feedback agli sviluppatori su tutti i titoli sperimentati, precisando che, trattandosi di versioni di prova relative a giochi ancora in pieno sviluppo, quanto verrà testato potrebbe non necessariamente corrispondere al prodotto completo una volta finiti i lavori.

La lista completa dei 30 giochi verrà rivelata il 21 giugno stesso, ma intanto sono stati confermati i primi nomi dell'evento ID@Xbox Summer Game Fest: trattasi di Batora Lost Haven, Broken Pieces, Severed Steel e Tinykin. La nostra anteprima di Batora Lost Haven vi spiega a tal proposito perché l'Action/RPG italiano non va assolutamente sottovalutato.

Aspettando la loro disponibilità, potete intanto leggere il nostro speciale sui giochi mostrati all'Xbox Showcase, così da fare un ripasso sul futuro videoludico targato Microsoft.