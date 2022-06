ID@Xbox Summer Game Fest al via: scaricate oltre 30 demo dei giochi in uscita

Detto, fatto: come preannunciato nei giorni scorsi, oggi 21 giugno Microsoft ha dato il via ID@Xbox Summer Game Fest, un'iniziativa facente capo al Summer Game Fest di Geoff Keighley grazie alla quale i videogiocatori Xbox potranno testare le versioni dimostrative di numerosi indie in arrivo nei prossime mesi.

Fino a lunedì 27 giugno, potete scaricare ben 34 differenti demo di videogiochi indipendenti facenti capo al programma ID@Xbox. Ce n'è letteralmente per tutti i gusti, dall'italianissimo Batora: Lost Haven, un action RPG narrativo non lineare con un sistema di combattimento duale, a Broken Pieces, un thriller psicologico ambientato in un villaggio sulla costa francese apparentemente al di fuori dal tempo. Questa la lista completa dei videogiochi che possono essere testati sulle console della famiglia Xbox:

Another Crusade (Dragon Vein Studios)

Ato (Tiny Warrior Games)

Batora: Lost Haven (Stormind Games)

BattleCakes (Volcano Bean)

Boxville (Triomatica Games)

BROK the InvestiGator (COWCAT)

Broken Pieces (Elsewhere Experience)

Despot’s Game (Konfa Games)

Doodle God Evolution (JoyBits Games)

Endling – Extinction is Forever (Herobeat Studios), pre-order available now

Exhausted Man (Candleman Games)

Grid Force – Mask of the Goddess (Playtra Games)

Grotto (Brainwash Gang)

Lost Ruins (Altari Games), available now

Metal: Hellsinger (Sunhammer AB/The Outsiders)

MUSYNX (MUSYNX Studio)

Nummels (Plattnip), available now

Overpass: Rhythm Roadtrip (Studio Bean)

Overrogue (EXE-CREATE), pre-order available now

PolyFury (Wayfarer Games)

RE:CALL (maitan69)

Richman10 (Softstar Technology)

Sail Forth (David Evans Games)

Severed Steel (Greylock Studio)

Shadowrun Returns (Codeglue)

Spiderheck (Neverjam)

Strings Theory (BeautifulBee)

Strong Moon (Chihuas Games)

Stuffed (Waving Bear Studio)

Terror of Hemasaurus (Loren Lemcke)

Tinykin (Splashteam)

Wave Break (Funktronic Labs)

Wreck Out (Four5Six)

Ynglet (Nifflas’ Games)

Potete mettere le demo in download dirigendovi a questo indirizzo. Microsoft ricorda che rimarranno a disposizione solamente durante la settimana dell'ID@Xbox Summer Game Fest, anche se alcune di esse potrebbero ritornare in futuro per iniziativa dei singoli sviluppatori. Per essere sicuri di non perdervele, scaricate e giocate quelle che vi interessano maggiormente entro il 27 giugno. I creatori dei suddetti videogiochi sono inoltre ansiosi di ricevere il vostro feedback, quindi se avete qualcosa da dire, siete invitati a raggiungerli sui loro canali social.