ID@Xbox Summer Spotlight: oltre 30 giochi indie in arrivo su PC e Xbox, ecco i video

Mentre in rete cresce il dibattito sull'ultimo teaser di Halo Infinite, Microsoft confeziona ben sei video ricchi di scene di gameplay tratte dagli oltre 30 giochi indie in arrivo su PC e console grazie al programma ID@Xbox.

L'evento digitale Summer Spotlight Series mette in luce tutti quei progetti che sono stati sviluppati dalle software house indipendenti che hanno deciso di aderire al programma ID@Xbox per riceverne, in così facendo, il supporto esterno da parte gigante statunitense e la garanzia di una completa integrazione in tutta la famiglia di piattaforme e sistemi PC Windows e Xbox, ivi compresa la futura console nextgen Xbox Series X.

Per fare ordine nel mare di novità e di sorprese riservateci dal Summer Spotlight, gli organizzatori dell'evento hanno deciso di suddividere "strategicamente" i gameplay trailer in sei video che ci permettono di familiarizzare con ogni progetto presentato, da SkateBird a EverSpace 2 passando per The Ascent e The Universim.

Summer Spotlight 1

SkateBird

Spellbreak

The Falconeer

The Forgotten City

Trash Sailors

Call of the Sea

Dead Static Drive

Welcome to Elk

Summer Spotlight 2

Carrion

Ary and the Secret of Seasons

Atrio: The Dark Wild

Black Book

No Straight Roads

Summer Spotlight 3

Everspace 2

Foregone

Going Under

Hitchhiker – A Mystery Game

Paradise Lost

Summer Spotlight 4

ScourgeBringer

Phogs!

Psikodelya

Sail Forth

Super Meat Boy Forever

Summer Spotlight 5

The Ascent

Cake Bash

The Riftbreaker

The Universim

Cyber Shadow

Summer Spotlight 6

Knight Squad 2

Boomerang Fu

VoidTrain

Wintermoor Tactics Club

Xuan-Yuan Sword VII

Backbone

In cima e in calce alla notizia trovate tutti i video dell'evento Summer Spotlight dedicato ai giochi ID@Xbox supportati da Microsoft e destinati ad arrivare nei prossimi mesi su PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X.