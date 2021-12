ID@Xbox Winter Game Fest: torna l'evento con oltre 35 demo di giochi indie su Xbox

In vista dei The Game Awards 2021, Microsoft e gli organizzatori dello spettacolo videoludico più importante di questo fine anno annunciano l'ID@Xbox Winter Game Fest, un evento che darà modo all'utenza Xbox One e Series X/S di provare in anteprima oltre 35 demo di giochi indie in uscita da qui ai prossimi mesi.

Realizzata nell'ambito dei TGA di Geoff Keighley, la nuova attività promossa dai curatori del programma ID@Xbox offrirà all'utenza Xbox l'opportunità di immergersi nelle atmosfere più originali e divertenti dei videogiochi indipendenti che verranno commercializzati nel 2022.

L'ID@Xbox Winter Game Fest si terrà ufficialmente dal 7 al 21 dicembre, con l'apertura di una sezione apposita sul Microsoft Store che consentirà la fruizione gratuita di oltre 35 versioni dimostrative di giochi ancora in fase di sviluppo.

Come spiegato dagli stessi curatori del programma ID@Xbox sulle pagine del blog di Xbox Wire, le versioni dimostrative proposte non saranno delle normali "demo" poiché i titoli coinvolti nell'iniziativa necessitano ancora di diversi mesi di sviluppo: si tratterà perciò di esperienze interattive a se stanti che ci permetteranno di saggiare le potenzialità dei giochi finali, pur sapendo che ogni titolo potrebbe subire delle modifiche anche profonde una volta giunto al suo ultimo stadio di sviluppo.

Le prove a tempo spazieranno dai dungeon crawler come Loot River ai GDR in pixel art come Death Trash, abbracciando avventure narrative ed esperienze open world come Blacktail, The Tale of Bistun e Nobody Saves the World.