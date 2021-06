iD Software: gli autori di DOOM hanno discusso con Phil Spencer dei loro prossimi giochi

Nel corso di una nuova diretta tenuta su Twitch dal canale itmeJP, Phil Spencer ha parlato di come procedono le discussioni con gli studi di Bethesda, da alcuni mesi entrati a far parte dell'ormai estesa famiglia degli Xbox Game Studios.

Tra gli studi che sono entrati in contatto con il leader della divisione Xbox abbiamo anche iD Software, gli autori di giochi come DOOM Eternal, Quake Champions e RAGE 2 (co-sviluppato con Avalanche Studios). Spencer si è detto fortunato di poter dare uno sguardo in anticipo alle roadmap a lungo termine dei grandi studi di Bethesda, e si è detto convinto che la libertà creativa sia alla base di una fruttuosa collaborazione con i suoi studi interni.

"Marty Stratton ed io abbiamo avuto una telefonata ieri e stavamo parlando di iD e della loro roadmap, il che è stato divertente. Non vedo l'ora di avvicinarmi a loro e parlare di cosa vogliono fare.

Vogliamo consentire a questi studi di diventare le migliori versioni di se stessi. Per alcuni di questi serve solo farsi da parte e lasciare che facciano ciò che hanno sempre fatto, alcuni di loro hanno invece bisogno di un input tecnico o a livello di marketing, e se si parla di finanziamenti, noi entriamo in gioco".

Al momento non sappiamo a cosa stia lavorando iD Software, ma un recente rumor ha suggerito che la software house sia al lavoro su un reboot di Quake per PC e Xbox.