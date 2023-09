ID Software, nuovi cambiamenti all'orizzonte: iniziano i lavori all'Engine ID Tech 8

Nell'arco degli ultimi 12 mesi, ID Software è tornata più volte sotto la luce dei riflettori dell'industry videoludica, soprattutto a partire dai rumor che l'hanno vista in diverse occasioni come protagonista di alcune indiscrezioni: ad esempio, nell'agosto 2022 si è parlato del prossimo grande gioco di ID Software confermato da Marty Stratton.

Così come, nel luglio del 2023, ID Software ha superato i 300 sviluppatori, dando perciò vita a numerose speculazioni circa l'atteso progetto a cui sta lavorando l'azienda creatrice di Doom, Rage, Wolfenstein e non solo. Però, nel corso della giornata di oggi, si è tornato nuovamente a parlare di quello che sarà il futuro della software house: ID Software sarebbe al lavoro sull'ID Tech 8, un nuovo Engine che verrà sfruttato dall'azienda per dare vita alle IP a venire.

Il riferimento al suddetto ID Tech 8 deriva dalle parole di Philip Hammer, Engine Programmer presso ID Software che ha pubblicato alcuni interessanti aggiornamenti con un post su LinkedIn. Purtroppo, però, il riferimento al nuovo Engine di ID Software è stato eliminato poco dopo, portando a presupporre che stiano avvenendo parecchi cambiamenti nelle retrovie. Sarà necessario attendere ulteriormente prima di saperne di più sul venturo progetto dell'azienda e, di conseguenza, sull'ID Tech 8. Dopo il buon risultato conseguito con DOOM Eternal e l'ID Tech 7, è tempo di pensare al futuro dei motori grafici di ID Software.