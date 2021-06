iD Software, classificato in Australia il nuovo gioco: è il reboot di Quake?

Lo scorso mese di gennaio siamo venuti a conoscenza di un nuovo gioco VR in via di sviluppo presso gli studi di iD Software, ed in tanti hanno pensato ad un possibile adattamento della brutale serie sparatutto di DOOM per la Realtà Virtuale. Sembra però che non si tratti dell'unico progetto in cantiere presso la software house di Microsoft.

La classificazione australiana, che già aveva svelato l'esistenza del progetto VR, ha recentemente registrato un nuovo misterioso gioco sviluppato da iD Software, nome in codice Project 2021B (il gioco in Realtà Virtuale è conosciuto come Project 2021A). Stando alle poche informazioni inserite al momento, il nuovo gioco di iD Software includerà, tanto per cambiare, scene di violenza e sarà indirizzato ad un pubblico adulto. Parliamo inoltre di un progetto multipiattaforma (presumibilmente destinato ad arrivare su PC Windows 10 e console Xbox) che includerà delle funzionalità multiplayer online.

Bethesda pubblicherà nella giornata di domani l'update next-gen di DOOM Eternal, ma è abbastanza improbabile che la compagnia abbia registrato come "Project2021B" un semplice aggiornamento del suo sparatutto infernale. Più probabile che si tratti di un gioco completamente nuovo, e chissà che non corrisponda al vociferato reboot di Quake: secondo l'insider Shpeshal Nick, che ha già dato prova di essere una fonte affidabile in passato, lo sparatutto sarebbe co-sviluppato con l'ausilio di MachineGames ed includerà una campagna single player con protagonista femminile, affiancata dall'immancabile comparto multiplayer online.

Naturalmente queste sono soltanto supposizioni, e sarà bene attendere che siano iD Software e Bethesda ad annunciare eventualmente il nuovo titolo.