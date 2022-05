Id Software continua ad assumere per un FPS AAA: è Quake Reboot?

Le fucine digitali degli Xbox Game Studios sono in piena attività: ci sono decine di videogiochi in via di sviluppo negli studi sparsi per il mondo, molti dei quali ancora sconosciuti.. C'è parecchio fermento anche in id Software, come testimoniano le numerose posizioni lavorative ancora vacanti e che necessitano di essere coperte al più presto.

Come si evince dal portale dedicato alle carriere, id Software è alla ricerca di almeno 30 differenti sviluppatori, la maggior parte dei quali per il quartier generale di Dallas, in Texas. A cosa stanno lavorando i creativi americani? DOOM Eternal ha ricevuto ben due espansioni, la Battlemode 2.0 e pure una modalità orda, quindi è altamente probabile che la loro attenzione sia rivolta quasi completamente altrove. E difatti alcuni degli annunci di lavoro sono per un gioco action FPS tripla A single player.

Appare chiaro che id Software sta lavorando a un qualcosa di davvero grosso dotato del DNA tipico dello studio, un identikit che potrebbe davvero coincidere con il rumoreggiato Reboot di Quake. Un anno fa, Shpeshal Nick di Xbox Era lo ha descritto come un gioco dotato di una campagna single player con protagonista una donna affiancata un modulo multigiocatore PvP. In altri annunci di lavoro emersi sul finire del 2021, inoltre, si parlava chiaramente di un action FPS appartenente ad una saga iconica di lunga data. Insomma, gli indizi che puntano ad un reboot di Quake sono diversi, tuttavia al momento non possiamo far altro che continuare a pazientare in attesa di informazioni ufficiali.