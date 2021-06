ID Software lavora al reboot di Quake per PC e Xbox? Ne parla un insider

A margine dello spettacolo digitale approntato da Xbox e Bethesda nello Showcase E3 2021, l'insider e co-fondatore di XboxEra Shpeshal Nick condivide un'importante anticipazione sul lavoro che, a suo dire, starebbe conducendo attualmente ID Software sul reboot del capitolo originario della saga FPS di Quake.

Nel corso dell'ultimo podcast di XboxEra, l'insider che, in passato, preannunciò correttamente l'arrivo di Hades su Xbox Game Pass e la lista completa dei giochi PS Plus di aprile ha discusso dell'impegno profuso da ID Software nell'ancora non svelato reboot di Quake per PC e console Xbox.

Stando a quanto riferito da Shpeshal Nick, lo sviluppo del progetto starebbe coinvolgendo anche MachineGames, la sussidiaria di Bethesda (e quindi degli Xbox Game Studios) artefice del reboot della serie di Wolfenstein e attualmente impegnata sul gioco di Indiana Jones.

A detta del co-fondatore di XboxEra, il reboot di Quake vanterà una campagna a giocatore singolo con un personaggio femminile come protagonista e un'immancabile modulo multiplayer con una pletora di attività da completare in PvP. Speriamo perciò di ricevere al più presto una conferma o una smentita a queste indiscrezioni; nel frattempo, vi ricordiamo che ID Software si sta preparando per il lancio dell'update nextgen di DOOM Eternal su PS5 e Xbox Series X/S.