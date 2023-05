id Software al lavoro su un gioco di combattimento con i veicoli?

id Software sembra essere al lavoro su un gioco a base di armi, combattimenti e veicoli, una descrizione in realtà piuttosto generica ma che apre tanti scenari interessanti per lo sviluppatore texano.

E' quanto apprendiamo da un annuncio di lavoro sul sito di Zenimax, la compagnia sta cercando un Senior Weapon/Prop Artist che si occupi di realizzare grafica e stile delle armi e dei veicoli del nuovo gioco di id Software.

Non ci sono altri dettagli ma se pensiamo a id Software e veicoli ci viene subito in mente Rage, anche se pensare ad un nuovo episodio della serie è difficile considerando la tiepida accoglienza riservata a Rage 2 (non sviluppato però da id Software).

Sappiamo che id Software sta lavorando al suo prossimo grande gioco AAA e secondo alcuni rumor potrebbe essere un reboot di Quake anche se mal si sposerebbe con combattimenti a bordo di veicoli. Possiamo allora pensare ad un gioco simile a Mad Max (ma anche qui... Rage torna subito in mente) o magari ad un gioco stile Twisted Metal?

Lo scopriremo nel prossimo futuro, chissà che l'Xbox Showcase dell'11 giugno non sia l'occasione giusta per scoprire quale sarà il nuovo progetto dello studio, il cui ultimo gioco (Doom Eternal) è stato pubblicato nel marzo 2020.