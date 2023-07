iD Software supera i 300 sviluppatori: quale sarà il nuovo gioco degli autori di DOOM?

Come apprendiamo direttamente sul profilo LinkedIn dello studio di sviluppo sotto l'egida di Microsoft, iD Software ha superato la soglia del 300 sviluppatori e conta di ampliare ulteriormente la sua forza lavoro per potersi concentrare al meglio sul suo prossimo progetto videoludico.

Noti per essere gli autori di sparatutto che hanno fatto la storia del medium come Doom, Rage e Quake, iD Software conta ad oggi 302 sviluppatori. Sappiamo che lo studio di sviluppo di Bethesda e Microsoft sta lavorando al suo prossimo grande gioco, come confermato in passato dal produttore esecutivo Marty Stratton, tuttavia non abbiamo conferme ufficiali sull'entità del progetto.

Le ipotesi sono diverse, e stando agli indizi disseminati nel corso dei mesi precedenti potremmo puntare la nostra scommessa su Quake 2 Remastered, di cui abbiamo un avvistamento in Corea del Sud ma mai presentato ufficialmente. Un'altra ipotesi è costituita da un sequel di DOOM Eternal, accolto nel migliore dei modi da critica e pubblico. Non è da escludere nemmeno una nuova iterazione di Rage, considerando che, stando agli annuci lavorativi pubblicati da ZeniMax, id Software è al lavoro su un gioco di combattimenti con i veicoli.

Come detto, le possibilità sono molteplici, ma per ricevere informazioni ufficiali dovremo con tutta probabilità attendere il QuakeCon del 10 agosto, che quest'anno torna in presenza.