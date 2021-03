iD Tech: l'engine di DOOM e Wolfenstein sarà al servizio degli Xbox Game Studios

Adesso che Bethesda Softworks e ZeniMax Media sono ufficialmente parte della famiglia di Xbox, sembra che l'iD Tech, motore grafico che ha plasmato grandi sparatutto come DOOM Eternal e Wolfenstain The New Colossus, potrà ricoprire un ruolo cruciale nel futuro dei videogiochi targati Microsoft.

Durante il roundtable tenutosi quest'oggi, Phil Spencer ci ha tenuto a precisare che le conoscenze di Bethesda, una delle compagnie più importanti di tutta l'industria videoludica, saranno condivise con gli altri team facenti parte degli Xbox Game Studios. A titolo di esempio, è stato confermato che l'iD Tech ed il know-how ad esso legato saranno messi a disposizione di tutti gli studi sotto l'ala protettrice di Microsoft.

Spencer si è detto entusiasta che gli sviluppatori di iD Software possano entrare direttamente a contatto con i colleghi di The Coalition e 343 Industries, autori di sparatutto come Gears of War e Halo.

"Si tratta di un'opportunità semplicemente incredibile", ha commentato il leader di Xbox. "L'altra cosa di cui sono davvero entusiasta riguardo a iD, e di cui non abbiamo parlato molto, è il futuro di id Tech. E cosa potrebbe significare all'interno di Xbox? Ovviamente, lo sapete, abbiamo un sacco di studi al lavoro su tantissimi progetti differenti.

Adoro il modo in cui Marty [Stratton, direttore di iD Software] ha discusso del fatto di aver collaborato in passato con gli altri studi Bethesda, e mi immagino la stessa cosa portata al livello successivo. Mi chiedo cosa possiamo fare all'interno della nostra organizzazione con id Tech, che è uno dei migliori motori di gioco in circolazione, e farne uno strumento che così tanti sviluppatori possono utilizzare per realizzare le loro visioni creative".



Per scoprire quale sarà l'apporto di iD Tech agli studi di Microsoft, non ci resta che attendere pazientemente. Microsoft e Bethesda sembrano avere grandi piani per il futuro, e a dimostrazione di ciò è stato anticipato un nuovo evento in arrivo nel corso dell'estate, che probabilmente si terrà in occasione dell'E3 2021. Vi ricordiamo che all'interno del catalogo del Game Pass verranno aggiunti già da domani 20 giochi firmati Bethesda.