Le nostre idee per il futuro di God of War su PS5

God of War Ragnarok ha concluso la saga norrena con protagonisti Kratos e suo figlio Atreus, ma questo non significa che la serie sia giunga al capolinea. Un possibile nuovo God of War potrebbe diventare realtà in futuro, e c'è dopo da capire come la serie potrebbe evolversi arrivata a questo punto.

Proviamo dunque ad immaginare come potrebbe essere il prossimo gioco di God of War, ripartendo proprio dal finale di Ragnarok che lascia aperte le porte a diverse strade. Quella apparentemente più scontata potrebbe essere collegata al nuovo viaggio intrapreso da Atreus, partito alla ricerca degli ultimi Giganti sopravvissuti dopo aver salutato suo padre Kratos. Il prossimo gioco potrebbe dunque essere totalmente incentrato su Atreus, magari una versione più matura del personaggio ormai divenuto un vero e proprio guerriero capace di poter affrontare da solo i pericoli del mondo.



La storia potrebbe dunque raccontare il viaggio compiuto da Atreus, mettendolo davanti a nuove insidie e sfide mai affrontate prima. In termini di gameplay si assisterebbe ad un ulteriore approfondimento delle meccaniche di gioco viste in Ragnarok: oltre al talento con l'arco ed il pieno controllo della sua capacità di trasformarsi in altre creature, Atreus potrebbe aver imparato a padroneggiare armi completamente diverse, dando così spazio ad un rinnovato sistema di combattimento incentrato su equipaggiamenti mai visti negli ultimi due God of War.

Ma immaginarsi un God of War senza un "Dio della Guerra" sarebbe strano, e molto difficilmente Santa Monica Studio metterebbe in disparte l'iconico Kratos. Con grande probabilità, dunque, il Fantasma di Sparta sarà presente anche nel prossimo episodio, magari per la prima volta in un ruolo più marginale seppur comunque importante, e con una vicenda personale che potrebbe portarlo ad intraprendere a sua volta un viaggio destinato a ricongiungerlo con il figlio.



Ci sarebbe poi l'ipotesi che Santa Monica Studio possa esplorare un setting completamente nuovo, senza per forza ricollegarsi strettamente a quanto narrato nella saga norrena. Molti fan della serie sarebbe ben felici di godersi un God of War ambientato in Egitto, con una nuova serie di divinità con le quali Kratos potrebbe interagire. Materiale da cui ripartire ci sarebbe pure, considerati gli eventi della mini-serie a fumetti God of War Fallen God avvenuti a cavallo tra l'originale saga greca e quella norrena. Resta comunque vero che, essendo un setting già trattato dagli autori nella mini-serie, è già più difficile che vengano riprese le stesse tematiche e setting per un altro gioco principale. L'ipotesi più probabile resta dunque l'inizio di una nuova saga comunque strettamente collegata agli eventi di God of War Ragnarok e del suo predecessore del 2018.

Come vi immaginate voi il prossimo gioco di God of War per PlayStation 5 oppure, perché no, PS6? Diteci la vostra!