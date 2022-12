Idee per i regali di Natale: che ne dite della colonna sonora di Elden Ring in vinile?

Sullo store ufficiale di Bandai Namco ha fatto la sua comparsa il vinile con la colonna sonora di Elden Ring, in vendita a 39.99 euro, un prezzo accessibile che lo rende ideale anche come regalo di Natale per gli amici... o perché no, per se stessi.

Potete comprare il vinile di Elden Ring sul sito di Bandai Namco, si tratta di un articolo disponibile solo ed esclusivamente sullo store online del publisher, il doppio vinile include 17 tracce per oltre 70 minuti di musica composta da artisti come Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yoshimi Kudo e Tai Tomisawa, già noti per la colonna sonora di Dark Souls.

DISCO 1 - LATO A

Elden Ring

Margit, the Fell Omen

Godrick the Grafted

Rennala, Queen of the Full Moon

Godskin Apostles

DISCO 1 - LATO B

Starscourge Radahn

Regal Ancestor Spirit

God-Devouring Serpent

Morgott, the Omen King

DISCO 2 - LATO C

Fire Giant

Beast Clergyman

Lichdragon Fortissax

Mohg, Lord of Blood

DISCO 2 - LATO D

Dragonlord Placidusax

Malenia, Blade of Miquella

Godfrey, First Elden Lord

The Final Battle

Rivivi le più grandi battaglie di Elden Ring e il tuo viaggio nell'Interregno grazie ai brani del gioco, eseguiti da un'orchestra e registrati in altissima qualità. 17 tracce, estratte dalla colonna sonora di Elden Ring, sono state raccolte in due vinili e formano un best of imperdibile per tutti i viaggiatori dell'Interregno.