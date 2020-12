Idee regalo: Funko Pop! DC natalizi in vendita da GameStopZing

Non avete ancora deciso cosa regalare a Natale? Se i vostri cari sono degli appassionati della DC Comics e amano le statuine della Funko, allora abbiamo quello che potrebbe fare al caso vostro.

In occasione delle festività natalizie del 2020 GameStopZing offre una varietà di Funko Pop! della DC a tema natalizio! Nella collezione, che potete ammirare al gran completo nell'immagine di anteprima, sono inclusi Scrooge Batman, Santa Joker, Harley Quinn with Helper, Superman in Sweater, Rudolph Flash e Wonder Woman with String Light Lasso. Le statuine sono vendute a 15,98 euro l'una, e possono essere acquistate in negozio oppure sul sito ufficiale di GameStopZing. Qual è la vostra preferita?

Ne approfittiamo per ricordarvi che il Volantone di Natale di GameStop offre anche tanti altri Funko Pop!, con tanto di promozione che permette di acquistare la seconda statuina a metà prezzo. Proseguono inoltre le offerte del Calendario dell'Avvento: oggi 5 dicembre ci sono The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima in sconto a 29,99 euro l'uno!