Idris Elba in Cyberpunk 2077? Un artista l'aveva già immaginato 2 anni fa!

Sono davvero tante le sorprese regalateci dai Game Awards 2022, ma tra le preferite dei videogiocatori - a giudicare dalla classifica dei trailer più visti a TGA 2022 - figura sicuramente l'annuncio della partecipazione di Idris Elba a Phantom Liberty, la prima e unica espansione di Cyberpunk 2077.

La star britannica, che dunque seguirà le orme del collega d'oltreoceano Keanu Reeves, interpreterà Solomon Reed, un agente della FIA per i nuovi Stati Uniti d'America che accompagnerà V in "una missione impossibile di spionaggio e sopravvivenza". Se non avete ancora fatto la sua conoscenza vi invitiamo a guardare il trailer di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty trasmesso ai Game Awards 2022, ma sappiate che a qualcuno era già venuta l'idea di invitare Idris Elba a Night City.

Stiamo parlando di Zsolt Kosa, un artista di Worthing, nel Regno Unito, che aveva già calato il suo connazionale nel contesto di Cyberpunk 2077 ben due anni fa, con la realizzazione degli artwork che potete ammirare anche voi in questa news. "Penso che sarebbe grandioso vedere Idris Elba nel mondo di Cyberpunk", scriveva nella descrizione del suo lavoro. Come potete vedere sul suo profilo Artstation (che vi consigliamo di spulciare per bene, ci sono anche tante altre creazioni interessanti), Zsolt Kosa ha immaginato Idris Elba come un membro dei Voodoo Boys in due differenti versioni, una con occhiali e una senza. Il personaggio che interpreterà in Phantom Liberty sarà decisamente diverso, ma almeno l'artista può vantarsi di aver avuto l'idea con netto anticipo rispetto ai ragazzi di CD Projekt RED!

Ne approfittiamo per ricordarvi che lo sviluppo di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è quasi completo e nulla dovrebbe alterare i piani che prevedono un lancio nel 2023. Dopo la pubblicazione dell'espansione, parte del team volerà negli Stati Uniti per cominciare i lavori su Cyberpunk Orion, il seguito di 2077.