IEM Katowice 2020: si giocherà a porte chiuse è ufficiale

Dopo aver annunciato che avrebbe condotto screening sanitari per i partecipanti all'IEM Katowice, ESL ha annunciato di essere stata costretta a chiudere l'evento al pubblico.

“Ci spezza il cuore il fatto che oggi...siamo stati informati che, a causa dei cambiamenti della situazione sanitaria globale, l'IEM Katowice 2020 è stato chiuso al pubblico dal governatore della Slesia poche ore prima la sua apertura ufficiale” si legge nell'annuncio.

La decisione è stata presa nonostante non si sia verificato alcun caso di COVID-19 all'interno dei confini polacchi e sembra essere stata una decisione dell'ultimo minuto.

“Nello spirito degli esport, continueremo a trasmettere il torneo come previsto sui canali online e TV”.

La situazione del COVID-19, insomma, continua a influenzare tanto il mondo dell'esport quanto quello dello sport tradizionale in modo drastico. Ciò che si è verificato in Polonia, per quanto riguarda gli esport, attualmente, non ha precedenti.

ESL ha cercato di rassicurare i fan e il pubblico che aveva già acquistato i biglietti per l'evento. Ci saranno rimborsi per i possessori del biglietto e, nel caso di goodie bag, queste verranno spedite gratuitamente a chi ne avrà diritto. Un grosso punto dolente rimane, invece, l'annullamento del viaggio per tutti coloro che non solo hanno acquistato il biglietto aereo e l'albergo per andarci.