Sembra ieri, ma questi giochi hanno già 10 anni!

Il tempo passa, ma i grandi giochi restano impressi nella mente e nel cuore. Alcuni ci segnano così a fondo da diventare praticamente dei compagni di vita, nei quali ci rintaniamo alla ricerca di evasione e conforto, fino al punto in cui non ci si rende conto del tempo trascorso dal primo incontro.

Potrebbe sembrare incredibile, ma nel 2023 questi cinque giochi spengono la loro decima candelina. È difficile da credere perché alcuni di essi sono ancora d'estrema attualità, come ad esempio Grand Theft Auto 5, ancora sulla cresta dell'onda e in cima alle classifiche di tutto il mondo, o The Last of Us, che tra serie TV e remake continua a stare sulla bocca di tutti.

Dieci anni fa, nel 2013, si assisteva tra l'altro al canto del cigno della generazione di PlayStation 3 e Xbox 360. Un'annata poderosa, che ha dato vita a giochi indelebili. Ecco qualche esempio.

Grand Theft Auto 5

C'è davvero bisogno di presentazioni per Grand Theft Auto 5? Nel settembre del 2013 milioni e milioni di videogiocatori hanno conosciuto per la prima volta Michael, Trevor e Franklin, inizialmente solo su PlayStation 3 e Xbox 360.

Il trio di personaggi è prevedibilmente diventato iconico, come tutti i personaggi partoriti da Rockstar Games, ma all'epoca nessuno poteva sapere che GTA Online sarebbe diventato un fenomeno di proporzioni monumentali e che sarebbero trascorsi altri dieci anni senza un nuovo Grand Theft Auto. L'impressione è che questo gioco continuerà a rimanere d'attualità per un bel po' di tempo, visto che GTA 6 continua a sembrare un miraggio...

The Last of Us

Nel giugno del 2013 Naughty Dog ha portato la narrativa nei videogiochi ad un nuovo livello su PlayStation 3 presentando al mondo quel capolavoro osannato dalla critica e amato dai videogiocatori che risponde al nome di The Last of Us.

Da allora, complice la Remastered per PS4 del 2014, il Remake per PS5 del 2022 e la serie televisiva di HBO con Pedro Pascal e Bella Ramsey di quest'anno, la storia di Joel ed Ellie ha segnato il cuore di più di una generazione di videogiocatori e spettatori. L'eredità (e le conseguenze) di quel viaggio post-apocalittico sono state adeguatamente raccolte dal seguito, The Last of Us Parte 2, uscito su PS4 nel 2020.

Bioshock Infinite

Nel 2013 la saga di Bioshock ideata da Ken Levine è arrivata al suo culmine con Bioshock Infinite, un terzo capitolo talmente ambizioso da stare stretto negli hardware dell'epoca. S'è parlato molto del downgrade e dei tagli che si sono resi necessari all'epoca, in particolare all'Intelligenza Artificiale e alle routine della comprimaria Elizabeth, ma Infinite è comunque riuscito a concludere la serie in maniera originale e roboante.

Passando dagli umidi fondali oceanici di Rapture ai celi tersi e luminosi di Columbia, Levine ha raccontato un'utopia differente ma non meno terrificante di quella imbastita per il primo capitolo. Tra viaggi interdimensionali, colpi di scena e vertiginose sparatorie, Infinite conduce ad un finale spiazzante, ulteriormente approfondito da un'espansione in due parti che chiude il cerchio dell'intera serie.

Rayman Legends

Sapete cos'altro non potevamo immaginare nel 2013? Che Rayman Legends sarebbe stato l'ultimo platform tradizionale con protagonista la melanzana viola più famosa del pianeta. Ubisoft sembra essersi dimenticata della sua mascotte (si annoverano solo diversi giochi free-to-play per smartphone), mentre Michel Ancel s'è dedicato a tutt'altro - invano per giunta, visto che Beyond Good & Evil 2 e Wild sono spariti dalla circolazione.

Possiamo consolarci sapendo che Rayman Legends era e rimane ancora oggi un platform bidimensionale sontuoso, con il quale ancora oggi ben pochi possono competere. Non è invecchiato neppure di un giorno, né visivamente né ludicamente. L'UbiArt Frameworks, qui al massimo del suo splendore, ammalia la vista trasudando amore e attenzione per i dettagli, mentre il level design brillante e il gameplay raffinato danno vita ad una danza di salti, cazzotti e schiacciate che raggiunge il suo acme negli stupendi livelli musicali. Recuperatelo.

Super Mario 3D World

Mario, che accompagna i videogiocatori da quasi quarant'anni, ha lasciato il segno anche nell'annata 2013, come d'abitudine con un episodio sontuoso in grado di stabilire nuovi standard nel genere di riferimento. Parliamo di Super Mario 3D World, platform tridimensionale che ha adeguatamente raccolto l'eredità dei due Galaxy dell'era Wii con un'esplosione di idee e meccaniche di gioco sempre fresche e avvincenti.

Super Mario 3D World ha solo avuto la sfortuna di nascere su una console di scarso successo, quel Nintendo Wii U che con il suo paddone non è mai riuscito a fare breccia nel cuore degli appassionati. In compenso la casa di Kyoto l'ha ripescato dal proprio catalogo portandolo su Nintendo Switch sotto forma di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, una rimasterizzazione condita da un'espansione che aggiunge ulteriore spessore all'esperienza.

Sapete quali altri giochi sono usciti nel 2013? Ci vengono in mente Assassin's Creed 4: Black Flag, Tomb Raider, Pikmin 3, DMC: Devil May Cry, Fez, Brothers A Tale of Two Sons e DOTA 2. Un'annata incredibile, non è vero?