IeSF 2018: ITeSPA ha annunciato l'avvio dei tornei di qualificazione per CS:GO

Annunciate le date del torneo di qualificazione italiano organizzato da ITeSPA al 10° eSports World Championship che si svolgerà a novembre a Taiwan.

Italian e-Sports Association ha annunciato le date dei tornei italiani di qualificazione al 10° Esports World Championship che si svolgerà a novembre a Taiwan e che vedrà la partecipazione di una nutrita rappresentativa azzurra.



Lo scorso anno l’Italia di Counter Strike: Global Offensive si era fermata alla fase a gironi uscendo sconfitta dagli incontri con Cina e Svezia mentre era riuscita a regolare nell’ultima partita proprio la rappresentativa di Taiwan che avrebbe poi raccolto in quell’occasione anche il passaggio di consegne per l’organizzazione del mondiale targato International eSports Federation per l’edizione 2018.



Quest’anno i cyber-atleti saranno chiamati ad affrontare un open qualifier e un successivo torneo ad eliminazione diretta dal quale emergerà la formazione che rappresenterà i colori azzurri nel 10° Esports World Championship.



Rispetto allo scorso anno non ci sarà nessuna finale dal vivo ad incoronare i vincitori che invece avranno la possibilità di giocarsi questa importante chance direttamente da casa.



Il programma dettagliato del torneo di qualificazione è il seguente e sarà gestito da KnifeRound.it:

26 agosto 2018: Open Qualifier (19:00 CEST);

29 agosto 2018: Quarti di finale (19:00 CEST);

30 agosto 2018: semifinali (19:00 CEST);

2 settembre 2018: finale (19:00 CEST).

Le formazioni che avranno ottenuto la possibilità di entrare direttamente ai quarti di finale non sono state rese note ancora da Italian e-Sports Association, tuttavia ci sembra assolutamente plausibile che uno slot sarà occupato dal Team Forge, vincitore dell’edizione 2017 e che avrà tutta l’intenzione di voler ripetere la straordinaria performance maturata durante le finali dal vivo svoltesi durante la Milan Games Week lo scorso anno.



“L’intera manifestazione sarà seguita in diretta streaming e in lingua italiana dal canale ufficiale dei KnifeRound mentre sarà MSP Italia a patrocinare l’evento in collaborazione con alcuni sponsor che non sono stati ancora annunciati ma che lo saranno a breve.”

Ha dichiarato Paolo Blasi, presidente di Italian e-Sports Association, ai nostri microfoni.



Per maggiori dettagli ed informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del torneo di qualificazione al 10° Esports World Championship.