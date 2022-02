IESF rivela piani per campionato mondiale esport 2022: ci sono eFootball e CS:GO

Gli amanti degli esport saranno certamente a conoscenza della massima competizione internazionale organizzata dalla IESF o International Esports Federation: per l’edizione 2022 del Campionato mondiale esport si confermano ancora una volta i titoli del 2021, tra videogiochi mobile, PC e console.

Anche per questa edizione, che porterà i rappresentanti di 120 nazioni a competere dal 27 novembre al 9 dicembre a Bali, in Indonesia, i videogiochi competitivi protagonisti sono i seguenti: Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, Tekken 7 ed eFootball, mentre verranno inclusi per la prima volta con la 14a edizione del torneo i titoli per smartphone PUBG Mobile e Mobile Legends: Bang Bang, a rappresentare la crescita dell'industria dei giochi mobili.

Il segretario generale dell'IESF Boban Totovski ha dichiarato: "L'inclusione di questi sei spettacolari titoli nei Campionati WE 2022 supporta la nostra missione di unire, supportare e promuovere la World Esports Family. Siamo molto grati per la continua collaborazione con gli editori, l'inclusione di due nuovi titoli per dispositivi mobili e per presentare il primo torneo femminile CS:GO quest'anno. Insieme, stiamo lavorando per una comunità di Esports più accessibile e inclusiva".

Le iscrizioni si apriranno il 20 febbraio sulla nuova piattaforma di IESF. Il processo di qualificazione includerà giochi per PC, dispositivi mobili e console. "Attendiamo con impazienza l'avvio del processo di qualificazione per offrire agli atleti di tutto il mondo l'opportunità di partecipare alla più grande competizione internazionale di Esports in cui possono rappresentare le loro nazioni", ha aggiunto Totovski.

Nel mentre, si attende anche l'inizio della Overwatch League 2022.