leSF World Championship 2017: battuta d'arresto per la nazionale di CS:GO

Purtroppo, dalla nona edizione dell'continuano a giungere cattive notizie: anche la, rappresentativa italiana in corsa nel torneo mondiale di, si è dovuta fermare al Group Stage come accaduto ieri aper il torneo di

I cinque ragazzi del Team Fastweb non sono riusciti a supera la fase a gruppi. Gli abbinamenti, ancora una volta, si sono rivelati fatali per i nostri colori. La presenza della corazzata cinese nel nostro stesso girone ha messo in crisi la formazione azzurra che aveva sofferto anche nel primo match contro la Svezia.

Una sola consolazione per i cinque: la vittoria contro la nazionale di Taiwan e il fatto di non essere giunti ultimi nel girone.

Orgogliosi per averci comunque provato con tutte le loro forze, i cinque del Team Fastweb devono salutare anzitempo la competizione mondiale, determinati però a ripartire per riprovarci l'anno prossimo, in occasione della decima edizione dell'IeSF Esports World Championship la cui data d'inizio sarà annunciata subito dopo la fine delle competizioni in atto.



Noi di Everyeye.it, assieme all'Italian e-Sports Association seguiteremo comunque a darvi tutti gli aggiornamenti che arriveranno da Busan.